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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء غد الثلاثاء الموافق مطلع شهر يوليو المقبل، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب "هارد روك ستاديوم"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي ريال مدريد ويوفنتوس غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار دور الستة عشر بمونديال الأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مساء غد الثلاثاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قناة MBC ACTION، بتعليق المعلق عبد الله الحربي.