نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في ثمن نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي مساء غد الثلاثاء 1 يوليو 2025 على ملعب "هارد روك ستاديوم"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وكان الميرنجي قد تأهل إلى دور الـ16 بمونديال الأندية بعد احتلال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، كما تأهل فريق السيدة العجوز إلى نفس الدور بعد وصافة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مساء غد الثلاثاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.