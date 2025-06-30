نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف سبب التأجيل في شكوى الزمالك ضد زيزو والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، سبب عدم اجتماع لجنة شؤون اللاعبين حتى الآن، للنظر في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد النادي الأهلي وأحمد مصطفى زيزو.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "سبب عدم البت في الشكوى حتى الآن، هو انشغال لجنة شؤون اللاعبين، بفترة القيد الأولى والتي انتهت أمس، وتخص قيد جميع قوائم الفرق والمسابقات والمراحل للموسم الجديد 2025 – 2026.

وتابع المصدر:"شؤون اللاعبين ستجتمع خلال أيام للإطلاع على كافة الأوراق والشكاوى المقدمة من جميع الأطراف، وستصدر قرارها بشكل رسمي، وسيعلن عنه اتحاد الكرة".