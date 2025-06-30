نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شدد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، على أن مجلس أبو ظبي لم يخطرنا باعتذاره عن عدم استضافة السوبر المصري، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حتى الآن لا نعرف مصدر خبر اعتذار دولة الإمارات أو الأسباب، والشركة الراعية لاتحاد الكرة هي المتحدة للرياضة ونعلم أن لديها أكثر من عرض".

وتابع المصدر:"سنوافق على قرار المتحدة النهائي بإقامة السوبر في أي دولة، وفي نفس الوقت لا نمانع إقامته في مصر، واتحاد الكرة مع استمرار السوبر المصري بنظامه الحالي أو تغييره ليقام من مباراة واحدة، وننتظر العروض الرسمية من الشركة الراعية".

وتشارك فى هذه النسخة من كأس السوبر أربعة فرق قوية: الأهلي بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، الزمالك بصفته بطل كأس مصر، سيراميكا بصفته بطل كأس عاصمة مصر، وبيراميدز من خلال الكارت الذهبي.