نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 30-6- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتابع عشاق ومتابعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اللعبة الشعبية الأولى في قارات كوكب الأرض، وذلك من أجل مشاهدة فريقهم المفضل، أو مساندة منتخب بلادهم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لأهم مواجهات اليوم.

الولايات المتحدة الأمريكية ضد كوستاريكا

الثانية صباحا بعد قليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

إنتر ميلان الإيطالي ضد فلومنينيسي البرازيلي

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بطولة كأس العالم للأندية.

تنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، بصوت المعلق الرياضي فارس عوض، وقناة أم بي سي أكشن بصوت المعلق الرياضي راشد الدوسري، كذلك عبر منصة «Dazn» الأمريكية بصوت المعلق الرياضي خالد الغول.