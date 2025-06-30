بايرن إلى ربع نهائي مونديال الأندية
نجح بايرن ميونيخ الألماني في إخماد ثورة فلامنغو البرازيلي، وهزمه 4-2 في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، الأحد.
أحرز رباعية البايرن، إريك بولغار مدافع فلامنغو بالخطأ في مرماه وهاري كين "ثنائية" وليون غوريتسكافي الدقائق 6 و9 و41 و73، بينما أحرز جيرسون وجورجينيو هدفي الفريق البرازيلي في الدقيقتين 33 و55.
وبذلك يتأهل الفريق البافاري لمواجهة باريس سان جيرمان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي صعد بدوره بعد فوز كبير على إنتر ميامي الأميركي بنتيجة 4 -صفر في وقت سابق.
أما فلامنغو فقد بات ثاني فريق برازيلي يودع مونديال الأندية بعد بوتافوغو الذي خسر أمام الفريق البرازيلي الآخر بالميراس بهدف دون رد، ليتأهل الأخير لمواجهة تشيلسي ضمن منافسات دور الثمانية.
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