نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان في ربع نهائي مونديال الأندية بعد تخطيه فلامنجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل بايرن ميونخ الألماني إلى دور ربع نهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما فاز على نظيره فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هارد روك ستاديوم.

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفلامنجو في كأس العالم للأندية

تمكن البافاري من تسجيل الهدف الأول مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول عن طريق إيريك بولجار مدافع فلامنجو بالخطأ في مرماه.

وأضاف الدولي الإنجليزي هاري كين ثاني أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة التاسعة، من صناعة دايوت أوباميكانو.

وقلص فلامنجو النتيجة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 33، عن طريق البرازيلي جيرسون سانتوس، بعد تمريرة متقنة من أراسكايتا.

وعزز الفريق الألماني تقدمه في اللقاء وسجل ثالث أهدافه عن طريق ليون جوريتسكا في الدقيقة 41 من عُمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 55، احتسب حكم اللقاء مايكل أوليفر ركلة جزاء لصالح فلامنجو، سددها البرازيلي المخضرم جورجينيو بنجاح ليعلن عن ثاني أهداف فريقه في اللقاء.

وعاد المهاجم الإنجليزي المميز هاري كين ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريقه في الدقيقة 75، من صناعة كيميتش.

وبتلك النتيجة، يتأهل بايرن ميونخ إلى دور ريع النهائي من بطولة مونديال الأندية، ليضرب موعدًا ناريًا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس الموافق 5 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.