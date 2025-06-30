نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس شيكا بيكا.. هل يمكن تنظيم مونديال المنتخبات 2026 في أمريكا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية خلال النسخة الجارية معاناة في إقامة وتوقف المباريات، كانت آخرها في المباراة التي انطلقت في الحادية عشرة من مساء أمس السبت، وانتهت عند الساعة الرابعة فجر الأحد، وهي المباراة التي جمعت بين فريق تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي.

الطقس «شيكا بيكا»

شهدت 6 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، التوقف بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاءت هذه المباريات في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية أو في دور الـ 16، ومن أبرز هذه المباريات:

مباراة باتشوكا المكسيكي ضد سالزبورغ النمساوي

مباراة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي

توقفت مباراة بنفيكا البرتغالي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي

مباراة بوكا جونيور الأرجنتيني ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي

أخيرا توقفت مباراة بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي، والتي انطلقت في الحادية عشرة من مساء أمس السبت، وانتهت أحداثها في الرابعة فجر الأحد.

كيف يتم تنظيم مونديال المنتخبات 2026؟

تعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد الدول المنظمة لبطولة كأس العالم في النسخة المقبلة، وذلك مع دولة كندا والمكسيك.

ويشارك في بطولة كأس العالم للمنتخبات 48 منتخبا للمرة الأولى في النسخة القادمة، قد يخوض منها 16 منتخبا على الأراضي الأمريكية.

أزمة توقيت البطولة

تنطلق بطولة كأس العالم في الحادي عشر من شهر يونيو 2026 حتى التاسع عشر من شهر يوليو 2026.

وتكمن الأزمة بأنه نفس توقيت كأس العالم للأندية المقام حاليا، هو نفس توقيت إقامة بطولة المنتخبات في العام القادم.. ليبقى السؤال هل يمكن تنظيم مونديال المنتخبات 2026 في أمريكا؟