أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا استعدادًا لمعسكر الإعداد قبل كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري تحت 17 عامًا، عن القائمة الرسمية للاعبين المنضمين إلى معسكر الفريق المغلق، والذي من المقرر أن ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة القادمة.

أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا

وفي إطار التحضيرات الفنية والإدارية، عقد أحمد الكاس اجتماعًا تنسيقيًا مع الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الأيام الماضية، بهدف وضع خطة متكاملة للمرحلة المقبلة، تشمل مراحل الإعداد المختلفة، واختيار العناصر المناسبة التي تمثل المنتخب في المحفل العالمي.

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا على إدراج مجموعة من الوجوه الجديدة في القائمة المُعلنة، بهدف تجربتهم خلال فترة المعسكر المغلق، ومن ثم تقييم أدائهم الفني والبدني، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب في البطولة.

ويأتي هذا النهج في إطار خطة الجهاز الفني لإتاحة الفرصة أمام المواهب الصاعدة لإثبات قدراتهم، وبناء فريق قوي قادر على المنافسة في كأس العالم.

القائمة الرسمية لمنتخب مصر تحت 17 عامًا

جاءت القائمة التي أعلنها أحمد الكاس على النحو التالي: عمرو عبدالعزيز، عمرو عادل، فادي وائل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة الدجوي، معاذ محمد، فارس فخري، أدهم فريد، يوسف تامر، آدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر كمال، باسل مدحت، محمد شحاتة، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، عبدالعزيز الزغبي، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، زياد أيوب، ياسين حسام، محمد صبح، طارق فايز، أحمد حازم، أحمد سمير، عمر أبوطالب، أحمد إيهاب، سيف الجبالي، عيد عزازي، يوسف علاء، كريم جمعة.