نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغموض يحيط بفترة إعداد الزمالك للموسم الجديد.. والسبب ملف المدير الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور أن حالة من الغموض لا تزال تسيطر على الأجواء داخل نادي الزمالك بشأن انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، في ظل غياب القرارات الرسمية وعدم الاستقرار الإداري على هوية المدير الفني الأجنبي المنتظر التعاقد معه لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال الغندور، خلال حديثه في برنامجه التلفزيوني، إن إدارة الزمالك لم تُبلغ حتى الآن أيًا من أفراد الجهاز الإداري أو اللاعبين بأي تفاصيل تتعلق بمواعيد العودة إلى التدريبات الجماعية أو خطة إقامة المعسكر الخارجي، الأمر الذي يعكس بوضوح أن النادي قرر تأجيل كافة ترتيبات فترة الإعداد إلى حين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

اللجنة الفنية تنتظر المدير الفني لحسم خطة الإعداد

وأشار الغندور إلى أن مصدرًا من داخل القلعة البيضاء أكد أن اللجنة الفنية بالنادي تميل إلى منح المدرب الجديد كامل الصلاحيات في وضع برنامج الإعداد للموسم، بما يشمل تحديد مكان وموعد المعسكر التدريبي، وتحديد طبيعة الفترة التحضيرية، بما يتناسب مع رؤيته الفنية ومتطلبات الفريق على الصعيدين البدني والتكتيكي.

إدارة الزمالك تتكتم على ملف المدرب الجديد

وأوضح الغندور أن ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد يُدار بسرية تامة، حيث تنحصر المفاوضات بين جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وحسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، في ظل وجود تفاوض مكثف مع عدد من الأسماء الأوروبية اللامعة.

وتهدف الإدارة إلى التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك سجلًا قويًا وخبرة قارية، ليقود الفريق في مرحلة إعادة البناء والمنافسة الجادة على الألقاب المحلية والبطولات القارية، خاصة بعد التذبذب الذي شهدته نتائج الزمالك في المواسم الأخيرة.

اللاعبون في إجازة مفتوحة انتظارًا لقرار العودة

وفي ختام تصريحاته، أشار الغندور إلى أن لاعبي الزمالك يقضون حاليًا إجازة سلبية مفتوحة منذ انتهاء الموسم الماضي، حيث استغل بعضهم هذه الفترة في السفر إلى الخارج لقضاء العطلة، بينما فضل آخرون البقاء مع أسرهم داخل البلاد.

ولا يزال جميع اللاعبين في انتظار إعلان موعد العودة للتدريبات الجماعية، والتي ستعتمد بشكل كامل على حسم إدارة النادي لملف المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيقود مرحلة الإعداد من بدايتها.