نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع الصفقات الجديدة.. ويوضح حقيقة ضم أسامة فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، قائد منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة تتعلق بكواليس مفاوضات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متحدثًا عن بعض الأسماء التي تم تداولها في وسائل الإعلام.

شوبير يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع الصفقات الجديدة

وفي تصريح مفاجئ، أكد شوبير أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات من الأساس مع اللاعب أسامة فيصل، موضحًا الأمر بقوله: "الأهلي لم يتفاوض مع أسامة فيصل نهائيًا، الموضوع غير مطروح تمامًا".

وفيما يتعلق باللاعب أحمد عيد، أوضح شوبير أن هناك اتصالات مستمرة بين إدارة الأهلي وناديه الحالي، مشيرًا إلى أن الأمور لا تزال في طور المناقشات ولم تُحسم بعد، وقال: "الكلام رايح جاي بين الأهلي ومسؤولي ناديه.. وننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة".

وفي سياق آخر، تطرق شوبير للحديث عن مستقبل اللاعب أحمد سيد زيزو مع الأهلي، بعد انتشار العديد من الأنباء حول احتمالية انتقاله إلى القلعة الحمراء، حيث أوضح بشكل قاطع: "زيزو لا الأهلي هيبيعه ولا هيروح إعارة.. الأهلي مش هيجيبه عشان يبيعه".