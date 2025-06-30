نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يُبلغ الزمالك برغبته في الاعتزال.. وميدو ولبيب يحاولان إقناعه بالاستمرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، أبلغ حسين لبيب رئيس النادي برغبته في إعلان اعتزاله كرة القدم وعدم استكمال عقده مع القلعة البيضاء.

شيكابالا يُبلغ الزمالك برغبته في الاعتزال

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وشهدت الساعات الماضية تواصلًا مباشرًا بين شيكابالا ولبيب، حيث أكد الفهد الأسمر أنه لا يرغب في الاستمرار داخل الملعب، مفضلًا إنهاء مسيرته الكروية في هذا التوقيت. من جانبه، طلب لبيب من شيكابالا عدم التسرع في قراره، وأبلغه أنه في حال إصراره على الاعتزال، فسيتم تنظيم مباراة تكريم تاريخية تليق بمشواره الكبير مع الزمالك، بالإضافة إلى ضمان حصوله على جميع مستحقاته المالية".

وتابع الغندور: "وفي نفس السياق، تدخل أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، وتحدث مع شيكابالا لإقناعه بعدم الاعتزال حاليًا، مؤكدًا أنه يحتاج لوجوده داخل الملعب ومع الفريق حتى نهاية عقده، نظرًا لقيمته الكبيرة داخل وخارج الملعب".

واختتم:"وتُعد هذه التطورات مفصلية في مستقبل شيكابالا، الذي يُعتبر أحد رموز الزمالك التاريخيين، إذ تترقب الجماهير قراره النهائي خلال الأيام المقبلة".