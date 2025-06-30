نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات موقف شيكابالا من اعتزاله الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن غالبية أعضاء مجلس إدارة الزمالك يرغبون في إعلان شيكابالا قرار اعتزاله رسميًا، رغم أن البعض عندما يخرج للإدلاء بتصريحات للإعلام يقول عكس ذلك.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الموقف الحالي، أن هناك بعض التسريبات بشأن مصير شيكابالا، وهو الأمر الذي يحرج اللاعب وقد يضطره لاعلان اعتزاله بشكل رسمي، وهي طريقة غير مباشرة تحدث من جانب بعض مسئولي النادي.

وأضاف: شيكابالا تواصل مع ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي، وأبلغه بأنه يرى نفسه غير مرغوب فيه داخل الزمالك خلال الموسم القادم.

وتابع: ميدو جلس مع شيكابالا اليوم، وأبلغه برغبة لجنة التخطيط في وجوده كواحد من النجوم الكبير القادرة على القيام بالدور القيادي في مرحلة جديدة سيقوم النادي خلالها ببناء فريق جديد.

وأكمل: ميدو اقنع شيكابالا بالبقاء لموسم آخر، لكن الواقع أن إدارة النادي لا تستطيع مواجهة اللاعب بوجهة نظرهم بضرورة اعتزاله وختام مسيرته، ولذلك قاموا بالإعلان عن الأمر بشكل غير مباشر.

وزاد: حتى الآن الموقف 50% هو استمرار شيكابالا، وبعد جلسة ميدو هو أقرب للتواجد مع الفريق في الموسم القادم، لكنه لا يريد البقاء وهو غير مرغوب فيه من جانب مجلس الإدارة، واللاعب على علم بكل التفاصيل.

وأتم: الواقع يختلف تماما عن التصريحات الاعلامية لأعضاء مجلس الزمالك، في ظل عدم وجود جراءة المواجهة فيما يتعلق بالأمور الجماهيرية.. وحتى الآن اللاعب نفسه لم يخرج لتوضيح موقفه النهائي.. شيكابالا بقيمته وتاريخ لا يستحق هذا التعامل من جانب إدارة النادي.