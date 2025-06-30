نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فلامنجو الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فيليبي لويس مدرب فلامنجو البرازيلي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

ويستقبل ملعب هارد روك ستاديوم، المواجهة النارية بين بايرن ميونخ وفلامنجو، ضمن فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد البافاري إلى دور الستة عشر باعتباره وصيفًا لمجموعة بنفيكا وبوكا جونيورز وأوكلاند سيتي برصيد 6 نقاط، في المقابل تأهل فلامنجو إلى نفس الدور بعدما تصدر ترتيب مجموعة تشيلسي والترجي ولوس أنجلوس برصيد 7 نقاط.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر البالغ من العمر 40 عامًا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب هارد روك ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل فلامنجو الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل فلامنجو، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: روسي.

▪︎خط الدفاع: ويسلي - أورتيز - ليو بيريرا - أليكس ساندرو.

▪︎خط الوسط: إريك - جورجينيو - دي أراسكايتا.

▪︎خط الهجوم: أراوخو - جيرسون - جونزالو بلاتا.

القنوات الناقلة لمبارة بايرن ميونخ ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.