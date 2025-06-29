الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 مواجهة من العيار الثقيل اليوم الأحد 29 يونيو، حيث يصطدم بايرن ميونخ الألماني بنظيره فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات دور الـ16 على أرضية ملعب هارد روك ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

Flamengo vs Bayern Munich .. القنوات الناقلة لمباراة فلامنجو ضد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025

تُقام المباراة المنتظرة في المواعيد التالية:

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفلامنجو اليوم

رغم غياب البث عبر القنوات العربية المفتوحة، يمكن للجماهير متابعة المباراة حصريًا عبر:

منصة DAZN الرياضية: الناقل الرسمي للبطولة على مستوى العالم.

منصة شاهد VIP: التي توفر بثًا مباشرًا للمشتركين في الوطن العربي.

تردد قناة DAZN الناقلة للبطولة

لمن يرغب في متابعة اللقاء عبر القمر الصناعي الأوروبي، إليكم تفاصيل تردد قناة DAZN:

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11954

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ملحوظة: المشاهدة تتطلب اشتراكًا رسميًا بخدمات DAZN.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد فلامنجو

تم إسناد مهمة التعليق الصوتي على مجريات المباراة إلى المعلق خالد الغول عبر منصة DAZN، الذي سيقدم تغطية حية وتحليلات فنية شاملة.

مشوار الفريقين في البطولة حتى الآن

فلامنجو: تصدر مجموعته التي ضمت تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي بعد تحقيق 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

بايرن ميونخ: تأهل من المركز الثاني في مجموعته خلف بنفيكا البرتغالي، بعد أن حصد 6 نقاط من فوزين وهزيمة.

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