هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ الألماني، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

ويستقبل ملعب هارد روك ستاديوم، المواجهة النارية بين بايرن ميونخ وفلامنجو، ضمن فعاليات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعد البافاري إلى دور الستة عشر باعتباره وصيفًا لمجموعة بنفيكا وبوكا جونيورز وأوكلاند سيتي برصيد 6 نقاط، في المقابل تأهل فلامنجو إلى نفس الدور بعدما تصدر ترتيب مجموعة تشيلسي والترجي ولوس أنجلوس برصيد 7 نقاط.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر البالغ من العمر 40 عامًا، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب هارد روك ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: مانويل نوير.

▪︎ خط الدفاع: ستانيسيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - يوزوا كيميتش.

▪︎ خط الوسط: ليون جورتسيكا - كونراد لايمر - سيرج جنابري - كينجسلي كومان - مايكل أوليز.

▪︎ خط الهجوم: هاري كين.

القنوات الناقلة لمبارة بايرن ميونخ ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.