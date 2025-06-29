نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة يرفض العرض السعودي والإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في وقت يعيش فيه نادي برشلونة صيفًا غامض المعالم مليئًا بالتكهنات حول مستقبل بعض لاعبيه، حسم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن قراره بشكل نهائي، ورفض كل العروض التي تلقاها من أجل الرحيل، متمسكًا بفكرة الاستمرار مع النادي الكاتالوني لموسم إضافي على الأقل.

وبحسب ما أكده راديو «كادينا سيرا» الإسباني، فإن كريستنسن (29 عامًا)، الذي انضم إلى برشلونة صيف عام 2022 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي، وجد نفسه هذا الموسم خارج الحسابات الأساسية للفريق، متأثرًا بسلسلة من الإصابات المتكررة جعلته يتراجع في ترتيب المدافعين خلف أسماء مثل ب أو كوبارسي، وإينيغو مارتينيز، ورونالد أراوخو.

وحسب الإذاعة الإسبانية فإن اللاعب الدنماركي رفض عرضًا من يوفنتوس وأيضًا من الدوري السعودي ويريد استكمال عقده مع برشلونة.

ورغم تأكيدات المدير الرياضي ديكو بأن النادي مجبر على بيع أحد المدافعين هذا الصيف، فإن كريستنسن أبدى إصرارًا كبيرًا على البقاء والقتال من أجل مكان في التشكيلة الأساسية، خصوصًا تحت قيادة المدرب الجديد هانزي فليك، الذي قد يرى فيه عنصرًا مفيدًا بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي.

مصادر مقربة من اللاعب أكدت أنه يشعر بالاستقرار التام في برشلونة، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، وأنه عازم على استعادة أفضل مستوياته بعد موسم 2024-25 المخيب للآمال، والذي شابت أداءه مشاكل بدنية مستمرة.

لكن رغم هذا القرار، تظل هناك تساؤلات مطروحة داخل أروقة النادي: فهل يستطيع برشلونة تحمّل عبء راتب لاعب قد لا يكون أساسيًا في خطة الفريق، في ظل الأزمة المالية التي تدفع الإدارة للبحث عن سيولة عبر بيع بعض الأسماء؟

تجدر الإشارة إلى أن كريستنسن خاض 73 مباراة بقميص برشلونة حتى الآن، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وتميّز بأداء هادئ وصلب في موسمه الأول، قبل أن تعيقه الإصابات في الموسم التالي. ويبقى قرار استمراره بمثابة تحدٍّ شخصي واحترافي في مرحلة انتقالية يعيشها النادي الكاتالوني.