"فيفا" يعلن عن حكم مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم عن تعيين الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا لإدارة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين نادي الهلال السعودي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مواجهة مرتقبة بين الهلال ومانشستر سيتي

تُقام المباراة في فجر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامبينج وورلد، وتُعتبر هذه المواجهة من أبرز مواجهات دور الـ16، حيث يحظى اللقاء بترقب جماهيري واسع على المستويين المحلي والدولي.

ويصل الهلال إلى هذه المرحلة بعد تقديمه أداء مميزًا وفوزه المستحق بهدفين دون رد على نادي باتشوكا المكسيكي، في مباراة أظهر خلالها الفريق السعودي قوة وانسجامًا كبيرًا، خاصة من جانب لاعبيه الأساسيين.

من جانبه، تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بعد فوزه الساحق على نادي يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مما عزز من فرصه في المنافسة على لقب البطولة.

يُعد الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا واحدًا من أبرز حكام قارة أمريكا الجنوبية، وله سجل حافل في إدارة المباريات الكبرى، حيث سبق له أن قاد مباريات بارزة في بطولات عالمية مثل كأس العالم وكوبا أمريكا.