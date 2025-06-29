نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من الإعلان عن أول صفقات الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، عن اقتراب نادي تشيلسي من إبرام اول صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم منتخب البرازيل ينضم تشيلسي

يخوض فريق تشيلسي في الوقت الحالي منافسات كأس العالم للأندية بنسخته الاولى، التي تقام بالولايات المتحدة الأميركية، من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو المقبل.

كان فريق تشيلسي قد استطاع الانتصار على بنفيكا في ثمن نهائي البطولة، بنتيجة اربع اهداف مقابل هدف، في مباراة استمرت اربع ساعات بسبب الطقس السيء بامريكا.

وقال رومانو: جواو بيدرو إلى تشيلسي، اتفاق تم القيام به للنادي مقابل رسوم تتجاوز 50 مليون جنيه إسترليني.

سيسافر جواو يوم الثلاثاء لإجراء الاختبارات الطبية وتوقيع العقود، جاهزة لكأس العالم للنادي FIFA.