خسارة قاسية.. ملخص ونتيجة مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميامي اليوم في مونديال كأس العالم للأندية psg vs

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، فوزاً كاسحاً للفريق الباريسي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب “مرسيدس بنز استيديوم” في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي بوابة الزهراء، ملخص المباراة القوية والتي جمعت الفريقين اليوم

خسارة قاسية.. ملخص ونتيجة مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميامي اليوم في مونديال كأس العالم للأندية

ملخص الشوط الأول

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة، فارضاً سيطرته على مجريات اللعب ومستحوذاً على الكرة بشكل كبير، لم يتأخر الفريق الباريسي في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، حيث تمكن من تسجيل هدفين مبكرين أربكا حسابات إنتر ميامي، استمر الضغط الباريسي طوال الشوط الأول، مع محاولات متقطعة من إنتر ميامي للعودة في المباراة، لكن دون جدوى أمام الدفاع المنظم للفريق الفرنسي وتألق حارس مرماه، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط، جاء الهدف الثالث لباريس سان جيرمان عن طريق “أفيليز” لاعب إنتر ميامي بالخطأ في مرماه، ليمنح فريقه الأفضلية بثلاثة أهداف نظيفة قبل نهاية الشوط الأول، مؤكداً على تفوقه الواضح.

في الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان أداءه الهجومي، مستفيداً من التقدم الكبير الذي حققه، حاول إنتر ميامي تقليص الفارق، وشهدت الدقائق الأولى من الشوط بعض المحاولات الخطيرة من نجوم الفريق، أبرزها تسديدة قوية من ليونيل ميسي برأسية، أبعدها الحارس جيانلويجي دوناروما بصعوبة بالغة، وعلى الرغم من محاولات إنتر ميامي، إلا أن دفاع باريس سان جيرمان كان يقظاً، ونجح في إحباط العديد من الهجمات، وفي المقابل، أضاف باريس سان جيرمان الهدف الرابع في الشوط الثاني ليؤكد تفوقه المطلق ويقضي على أي آمال لإنتر ميامي في العودة.

النتيجة النهائية باريس سان جيرمان 4 – 0 إنتر ميامي

بهذا الفوز الكبير، يثبت باريس سان جيرمان أنه أحد أبرز المرشحين للظفر بلقب كأس العالم للأندية 2025، مقدماً أداءً قوياً ومتكاملاً على المستويين الهجومي والدفاعي، بينما يودع إنتر ميامي البطولة من دور الـ16، على الرغم من محاولات نجومه.