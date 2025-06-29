إنجلترا تتوج بكأس أمم أوروبا للشباب

إنجلترا تتوج بكأس أمم أوروبا للشبابنجح منتخب إنجلترا في الدفاع عن لقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما بعد فوزه على نظيره الألماني 3-2 في نهائي البطولة في سلوفاكيا، مساء السبت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي، حسم خلاله منتخب إنجلترا الفوز بهدف في الدقيقة 92، بعد تقدمه بهدفين عن طريق هارفي إليوت، وأوماري هوتشينسون في الدقيقتين (5 و25)، قبل أن يدرك نيلسون فيبر، وبول نيبل التعادل لمنتخب ألمانيا في الدقيقتين (45 و61).

ويتصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد خمسة ألقاب لكل منهما، فيما تحل إنجلترا في المركز الثالث برصيد أربعة ألقاب حصدتها في أعوام 1982 و1984 و2023 و2025.

في المقابل، توقف رصيد منتخب ألمانيا عند ثلاثة ألقاب جمعها في أعوام 2009 و2017 و2021.