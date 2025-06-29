تشيلسي يتأهل برباعية بنفيكا

تشيلسي يتأهل برباعية بنفيكاتأهل فريق تشيلسي الإنجليزي لدور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه 4 - 1 على بنفيكا البرتغالي في دور الـ16 للمسابقة المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

افتتح رييس جيمس التسجيل لتشيلسي في الدقيقة (64)، بعدما أحرز الأرجنتيني آنخيل دي ماريا هدف التعادل لبنفيكا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء، وخلال الوقت الإضافي أحرز كريستوفر نكونكو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة (108)، فيما أضاف بيدرو نيتو وكيرنان ديوسبري هال الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (115) و(117).

ويلتقي تشيلسي في دور الثمانية مع بالميراس البرازيلي الذي تفوق على مواطنه بوتافوجو بهدف دون رد مساء السبت.