نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزا كبيرا على نظيره إنتر ميامي الأمريكي، بأربعة أهداف نظيفة، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

افتتح التسجيل اللاعب جواو نيفيس نجم فريق باريس سان جيرمان، في الدقيقة السادسة في شباك إنتر ميامي، بأسيست من فيريرا.

وتمكن نيفيس من تسجيل الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان، في الدقيقة 39 من الشوط الأول، بعد تمريرة من زميله فابيان رويز.

ثم سجل توماس أفيليس لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي هدف ذاتي في مرماه لصالح باريس سان جيرمان، عند الدقيقة 44.

ونجح النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان، في تسجيل الهدف الرابع في شباك إنتر ميامي، في الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.