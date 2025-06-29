نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إذاعية حديثة تطورات جديدة بشأن مستقبل المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن مع نادي برشلونة الإسباني، الذي يرتبط معه بعقد رسمي يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

كريستنسن يحسم موقفه من الرحيل

ووفقًا لما نقلته إذاعة Rac1، فقد رفض كريستنسن جميع العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا رغبته في استكمال عقده مع برشلونة وعدم الرحيل عن صفوف الفريق.

كما أشارت الإذاعة إلى أن المدرب هانز فليك طلب من إدارة نادي برشلونة الحفاظ على كريستنسن وعدم التفريط فيه، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني.

وكان كريستنسن قد تلقى عدة عروض مغرية للانتقال إلى أندية أخرى خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها عرضًا من نادي ميلان الإيطالي، إلا أنه اختار البقاء مع برشلونة.

يذكر أن كريستنسن انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي، ليصبح جزءًا مهمًا من الدفاع الكتالوني منذ ذلك الحين.