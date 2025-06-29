نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم حمزة المثلوثي من قبل رابطة جماهير الزمالك بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق، أنه سيتم تكريمه من قبل رابطة جماهير الزمالك بالإمارات في حفل خاص يوم السبت المقبل، حيث جاء ذلك خلال تصريحات هاتفية له، حيث أشار إلى أن الرابطة ستقيم حفلًا لتوجيه الشكر له على أدائه مع الفريق الأبيض خلال الخمس سنوات الماضية.

ويتواجد المثلوثي حاليًا في مدينة دبي بالإمارات، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته في الرباط الصليبي، يأمل المثلوثي في العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى بعد انتهاء فترة التأهيل.

وكشف المثلوثي عن بداياته مع الزمالك، حيث أشار إلى أنها لم تكن جيدة بسبب عدم مشاركته مع ناديه الأساسي الصفاقسي التونسي لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك، استطاع المثلوثي أن يثبت نفسه مع الزمالك ويصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق.

وأشار المثلوثي إلى أنه بعد بداية غير موفقة مع الزمالك، قرر الرحيل، لكنه عقد جلسة مع المدير الفني باتريس كارتيرون، وقرر الاستمرار مع الفريق والمشاركة في المباريات المتبقية بعد ذلك، استطاع المثلوثي أن يترك بصمة مع الفريق ويصبح من اللاعبين الأساسيين.