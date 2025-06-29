نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رحيل مصطفى محمد عن نانت واقترابه من العودة للدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط ترقب لوجهته المقبلة التي يبدو أنها قد تحمل مفاجأة كبرى.

مصطفى محمد يقترب من العودة للدوري التركي

ويأتي الحديث عن مستقبل مصطفى محمد في وقت يتردد فيه اسم اللاعب بقوة في أروقة النادي الأهلي المصري، الذي يسعى لتدعيم صفوفه الهجومية في الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل احتمالية رحيل المهاجم وسام أبو علي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ستار" التركية، فإن هناك مفاجأة مرتقبة في سوق الانتقالات، حيث يستعد مصطفى محمد للعودة مجددًا إلى الدوري التركي الممتاز، بعد تجربته السابقة الناجحة مع نادي جالطة سراي.

وبحسب التقرير، فإن نادي باشاك شهير هو الأقرب للتعاقد مع مصطفى محمد، حيث بدأ بالفعل إجراءات رسمية من أجل ضم المهاجم المصري إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يتجه نحو إنهاء ارتباطه مع نادي نانت الفرنسي، تمهيدًا للعودة إلى الملاعب التركية، حيث يطمح باشاك شهير في تعزيز خط هجومه بخبرات مصطفى محمد، الذي يمتلك سجلًا جيدًا في الدوري التركي سابقًا.