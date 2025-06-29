نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يسخر من توقف المباريات في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإقامة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.

وجاءت انتقادات المدرب الإيطالي بعد التوقف الطويل، الذي شهدته مباراة تشيلسي ضد بنفيكا البرتغالي يوم السبت لمدة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، ليستغرق اللقاء قرابة خمس ساعات لإتمامها.

وطلبت اللجنة المنظمة للبطولة من الجماهير إخلاء مقاعدهم في ملعب (بنك أوف أمريكا) قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، على الرغم من عدم هطول الأمطار في الملعب، حيث كانت النتيجة تشير وقتها لتقدم تشيلسي 1-صفر.

وبعد توقف لمدة ساعتين، تقرر استئناف المباراة، ليدرك بنفيكا التعادل وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي سجل خلاله تشيلسي 3 أهداف، ليحسم المباراة لمصلحته بنتيجة 4-1 ويصعد لدور الثمانية من أجل مواجهة بالميراس البرازيلي.

وقال ماريسكا عقب اللقاء "إذا كانوا قد أوقفوا بالفعل ست أو سبع أو ثماني مباريات، فمن المحتمل أن يكون هناك خلل ما"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "ليست المكان المناسب لإقامة هذه البطولة".

وظل ارتفاع درجة الحرارة بمثابة مشكلة طوال منافسات البطولة، حيث اقتربت درجات الحرارة من 38 درجة مئوية في بعض الملاعب خلال المباريات النهارية، التي أقيمت في ذلك التوقيت لاستيعاب جمهور التلفزيون الأوروبي. وقد تأجلت عدة لقاءات بسبب الأمطار.

وقال ريس جيمس، قائد تشيلسي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أسوشيتدبرس (أ ب) إن اللاعبين "اضطروا للجلوس والانتظار لفترة طويلة خلال فترة التوقف، وهو ما تسبب في إزعاج بالغ لهم".