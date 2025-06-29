منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام ألمانيا ويكتفي بالمركز السادس في كأس العالم للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر لكرة اليد للشباب مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام نظيره الألماني، ضمن منافسات تحديد المراكز في بطولة كأس العالم للشباب لكرة اليد 2025، التي تستضيفها بولندا في نسختها الخامسة والعشرين. ورغم الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المصري خلال الشوط الأول، إلا أنه خسر المباراة بنتيجة 26-27، ليكتفي بالمركز السادس في الترتيب النهائي للبطولة.

منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام ألمانيا في كأس العالم للشباب

دخل المنتخب المصري اللقاء بقوة، ونجح في فرض سيطرته خلال النصف الأول من المباراة، منهيًا الشوط الأول متقدمًا بفارق أربع نقاط، حيث سجل 15 هدفًا مقابل 11 للألمان، مما رفع آمال الجماهير في تحقيق فوز مهم يمنح الفراعنة المركز الخامس.

إلا أن المنتخب الألماني عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق تدريجيًا حتى تمكن من قلب النتيجة لصالحه، مستفيدًا من بعض الأخطاء الدفاعية وسرعة التحول الهجومي. وانتهت المباراة بتفوق المنتخب الألماني بفارق هدف وحيد، بنتيجة 27-26، ليخطف المركز الخامس، بينما تراجع منتخب مصر إلى المركز السادس.

ورغم هذه الخسارة المؤلمة في اللحظات الأخيرة، إلا أن منتخب مصر قدم مستويات قوية طوال مشواره في البطولة، وتمكن من بلوغ الأدوار المتقدمة، ما يعكس تطور كرة اليد المصرية على مستوى الشباب ويمنح أملًا في مستقبل واعد لهؤلاء اللاعبين في المنتخب الأول.