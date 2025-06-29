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أحمد جودة - القاهرة - باريس سان جيرمان × إنتر ميامي Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس العالم للأندية 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة باريس سان جيرمان × إنتر ميامي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس العالم للأندية 2025.. تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025، إلى ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي الأمريكي في واحدة من أكثر مباريات دور الـ16 إثارة ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة باريس سان جيرمان وإنت ميامي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي اليوم في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان يواجه إنتر ميامي في قمة مرتقبة

وتحظى هذه المواجهة بزخم إعلامي وجماهيري غير مسبوق، نظرًا لكونها أول لقاء رسمي يجمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، المتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولا يقتصر الترقب على الجماهير في الولايات المتحدة أو فرنسا فحسب، بل يمتد إلى مختلف الدول العربية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

تقام المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم" بمدينة أتلانتا الأمريكية، وسط أجواء جماهيرية كبيرة وترقب عالمي، لا سيما في ظل مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد فريقه السابق باريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ مغادرته.

و تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتعد هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات البطولة حتى الآن لما تحمله من زخم فني وتاريخي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي

حتى اللحظة، لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك المواجهة الكبرى بين باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، ما شكل خيبة أمل للجماهير العربية التي كانت تترقب متابعة المباراة عبر القنوات المحلية. في المقابل، ستكون منصة DAZN العالمية هي المنصة الرسمية الوحيدة التي تنقل المباراة عبر البث المباشر عبر الإنترنت، ويمكن للجماهير من بعض الدول متابعة المباراة مجانًا بعد التسجيل على المنصة. وقد أعلنت DAZN عن تولي المعلق الرياضي حماد العنزي مهمة التعليق الصوتي على هذه المواجهة المنتظرة، التي تعد إحدى أكثر المباريات جذبًا للجمهور بفضل ما تحمله من طابع ثأري وشخصي بين ميسي وناديه السابق.

طريق باريس سان جيرمان وإنتر ميامي إلى دور الـ16

دخل فريق باريس سان جيرمان هذه المباراة بعد أداء لافت في دور المجموعات، حيث نجح في تصدر مجموعته الحديدية التي ضمت فرقًا من العيار الثقيل، مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي وسيتال ساوندرز الأمريكي واستطاع النادي الباريسي أن يفرض هيمنته على المجموعة بفضل كتيبته المدججة بالنجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي، مما منحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بكل جدارة.

أما فريق إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه الأسطورة ميسي، فقد خاض تحديات قوية في مجموعة صعبة ضمت الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وتمكن من التأهل إلى هذا الدور بعد أن حل في المركز الثاني، محققًا نتائج مميزة ومستفيدًا من الانسجام الفني الذي قاده نحو الصعود التاريخي رغم حداثة تجربته في البطولة. كلا الفريقين يدخل اللقاء بأحلام كبيرة في الوصول إلى ربع النهائي، حيث يواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة بايرن ميونخ الألماني وفلامينجو البرازيلي.

مواجهة حاسمة نحو ربع النهائي

سيضرب الفائز من هذه المواجهة المرتقبة موعدًا في ربع النهائي مع المنتصر من لقاء بايرن ميونخ الألماني وفلامينجو البرازيلي.

ما يجعل اللقاء أشبه بـ "نهائي مبكر"، خاصة مع وجود نجوم بارزين في صفوف الفريقين وأداء تصاعدي في البطولة.