نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي المحتمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد شوبير عبر برنامجه على راديو أون سبورت، أن فريق الأهلي لم يدخل في تفاوض مع اللاعب أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، وذلك من أجل دعم الفريق في الموسم المقبل.

وتابع شوبير: "بخصوص المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، أن لم يسمع أي كلام بخصوص تعاقد الأهلي مع اللاعب".

وأكد شوبير: "الأهلي حسم ملف جزء كبير من اللاعبين الراحلين، سواء للبيع أو الإعارة، وهم:كريم وليد ندفيد، أحمد رضا، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح".

أردف شوبير: "لا يوجد نية داخل الأهلي للاستغناء عن الثنائي محمد مجدي أفشة أو اللاعب حسين الشحات".

وأختتم: "ملف الثنائي محمد شريف واللاعب ياسين مرعي أصبح في يد المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، سواء بالموافقة أو الرفض".

