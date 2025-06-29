لاعب الإسماعيلي ثالث صفقات مودرن سبورت للموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو فريق مودرن سبورت عن التعاقد مع لاعب خط وسط فريق الإسماعيلي صاحب الـ 32 عاما عماد حمدي، وذلك من أجل دعم الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

لاعب الإسماعيلي ثالث صفقات مودرن سبورت

تعد صفقة انتقال اللاعب عماد حمدي إلى صفوف فريق مودرن سبورت هي الثالثة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع الحارس محمد أبو جبل واللاعب رشاد المتولي.

وشارك اللاعب عماد حمدي مع فريق الإسماعيلي في 21 مباراة خلال الموسم الماضي، ساهم في صناعة هدف واحد ولم يسجل أي أهداف.

ويسعى فريق مودرن بقيادة مدربه الجديد مدربه الجديد مجدي عبد العاطي في تدعيم الفريق بكافة الصفقات المطلوبة، حتى يستطيع الفريق الدخول في المنافسة بقوة خلال النسخة القادمة.

يذكر أن فريق مودرن سبورت أنهى مشواره في الموسم الماضي 2024-2025، في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.