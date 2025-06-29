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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خافيير ماسكيرانو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي يوم الأحد 29 يونيو 2025 على ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل إنتر ميامي الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أوستاري.

خط الدفاع: ديفيد ألبا – فالكون – ويجاندت – ألين ميلر.

خط الوسط: سيغوفيا – بوسكيتس – ريدوندو _ أليندي

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي

وتعد منصة DAZN البريطانية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

