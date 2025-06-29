نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير وسام أبو علي يثير الجدل داخل الأهلي.. وشوبير يكشف حقيقة العروض وموقف النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تصاعد التكهنات خلال الأيام الأخيرة بشأن مستقبل اللاعب الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي، خرج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بتصريحات حاسمة تكشف كواليس الموقف داخل القلعة الحمراء، وسط أحاديث متواترة عن رغبة عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوبير يحسم الجدل: لا عروض رسمية حتى الآن

وخلال برنامجه الإذاعي، أوضح شوبير أن الأهلي لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي من أي نادٍ يطلب التعاقد مع وسام أبو علي، مؤكدًا أن جميع ما يُثار في هذا الشأن لا يتجاوز حدود التكهنات والأحاديث غير الموثقة.

وقال شوبير: "الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي لضم وسام أبو علي، نعم هناك كلام كثير يدور في الأوساط الرياضية، لكنه لا يرقى إلى المستوى الرسمي".

وفي تطور لافت، كشف شوبير عن معلومات حصل عليها من داخل النادي الأهلي تفيد بأن محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي، قام بخطوة استباقية قبل رحيله تمثلت في تعديل عقد وسام أبو علي، حيث شملت التعديلات زيادة في القيمة المالية للعقد ومد فترة التعاقد، وهو ما يشير إلى رغبة النادي في الحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير: "قمت بالتحقق من الأمر داخل النادي الأهلي أمس، وتأكدت أن محمد رمضان قام قبل رحيله بتعديل عقد وسام أبو علي، ورفع قيمته المادية، بالإضافة إلى تمديد العقد لفترة أطول".

وفي ختام تصريحاته، شدد أحمد شوبير على أن النادي الأهلي لا ينوي التفريط في اللاعب الفلسطيني خلال المرحلة الحالية، معتبرًا أنه أحد العناصر المهمة في خطط الجهاز الفني للموسم المقبل.

وأضاف: "الأهلي لا يفكر في بيع وسام أبو علي، بل يسعى للحفاظ عليه، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على عقده".