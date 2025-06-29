نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي يوم الأحد 29 يونيو 2025 على ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام إنتر ميامي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا – جواو نيفيس – فابيان رويز.

خط الهجوم: دووي – كفاراتسخيليا – باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي

وتعد منصة DAZN البريطانية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

