نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يستعيد تورام قبل لقاء فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيتمكن إنتر ميلان من الاعتماد على الفرنسي ماركوس تورام في دور الـ16 من كأس العالم للأندية ضد فلومينينسي.

عاد تورام، بعد أن لعب 33 دقيقة فقط في الجولة الأولى من البطولة الجديدة ضد مونتيري، بسبب آلام في العضلة الضامة، ليصبح متاحًا مرة أخرى للروماني كريستيان كيفو مدرب "النيراتزوري".

وعاد المهاجم الفرنسي، الذي سجل 18 هدفًا في الموسم الماضي، وهو لاعب أساسي لا غنى عنه ومساعد في الهجوم للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للتدريب مع زملائه في نورث كارولينا، حيث يستعد الفريق الميلاني لمواجهة نظيره البرازيلي.