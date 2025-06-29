نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يوجه رسالة صريحة لشيكابالا: «حان وقت الاعتزال.. ووداع جماهير الزمالك بأفضل صورة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات إذاعية أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية، وجه علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق وأحد أبرز المحللين الفنيين، رسالة مباشرة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، مطالبًا إياه باتخاذ قرار الاعتزال الكروي قبل انطلاق الموسم الجديد.

نجم الأهلي يوجه رسالة صريحة لشيكابالا

وقال ميهوب في مداخلته الإذاعية: «كفاية كده.. شيكابالا يجب أن يعتزل الآن ليترك ذكرى طيبة محفورة في قلوب جماهير الزمالك، فهو لاعب كبير وله تاريخ طويل، لكن الاستمرار الآن قد لا يكون في صالحه».

وأكد ميهوب أنه من عشاق الأداء الفني والمهاري الذي يقدمه شيكابالا، مشيدًا بما قدمه اللاعب على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه لا أحد ينكر موهبته الفريدة ومكانته في قلوب جماهير الزمالك، لكنّه في الوقت ذاته شدد على أن توقيت الخروج من الملاعب مهم بقدر ما كانت المسيرة مليئة بالإنجازات.

ورأى علاء ميهوب أن اعتزال شيكابالا في هذا التوقيت لن يترك فراغًا نفسيًا أو فنيًا في صفوف الفريق الأبيض، موضحًا: «الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب شخصية داخل غرفة الملابس، أبرزهم محمود حمدي الونش، الذي يعتبر من الأعمدة الأساسية حاليًا، وقادر على قيادة الفريق بشكل قوي».

ميهوب ينتقد موقف الزمالك من ملف حسام عبد المجيد

وفي سياق آخر، فتح علاء ميهوب ملف مستقبل اللاعب حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، موجهًا انتقادات لإدارة النادي الأبيض بشأن رفضها التفكير في عروض انتقال اللاعبين رغم رغباتهم، مشيرًا إلى ضرورة التعامل باحترافية وعدم تكرار ما حدث مع أحمد سيد زيزو.

وأضاف: «الزمالك لا يجب أن يرفض رحيل حسام عبدالمجيد لمجرد تخوفه من انتقاله إلى الأهلي أو غيره، حتى لو انتقل مجانًا، المهم هو التفكير في مصلحة النادي أولًا».

«لا وجود لمفهوم الكوبري في الانتقالات.. واللاعب إذا أراد الرحيل فعليه أن يعلنها»

وانتقد ميهوب ما أسماه بمصطلح "الكوبري"، وهو انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر بطريقة غير مباشرة لتجنب ردود الفعل، مؤكدًا أن: «لا يوجد شيء اسمه كوبري، ولا يجب منع لاعب من مغادرة الفريق إذا كان لديه رغبة حقيقية في الاحتراف أو تغيير الأجواء».

ودعا اللاعب إلى الصراحة مع إدارة ناديه، قائلًا: «إذا أراد حسام عبدالمجيد الرحيل، عليه أن يعلن رغبته بوضوح وينتظر عرضًا رسميًا، وإن كان هدفه هو الاحتراف الخارجي، فعلى الجميع أن يتكاتف لتحقيق ذلك».

الزمالك أولًا.. رسالة ختامية من ميهوب

اختتم ميهوب تصريحاته برسالة لإدارة نادي الزمالك، مفادها ضرورة التركيز على استقرار الفريق والاهتمام بما يخدم مستقبله الفني، دون الالتفات إلى وجهة اللاعبين المغادرين أو التخوف من انتقالهم لأندية منافسة.

وقال: «الزمالك يجب أن ينشغل بنفسه فقط، لا بما إذا كان لاعبوه سيرحلون إلى الأهلي أو غيره. المطلوب دائمًا هو التركيز على بناء الفريق والتفكير في المصلحة العامة للنادي».