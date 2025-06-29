رئيس فيراري يغيب عن سباق النمسا لفورمولاـ1

سبيلبرج (د ب أ)- يغيب فريد فاسور رئيس فريق فيراري لأسباب شخصية عن سباق جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 ، وتواجد فاسور في سبيلبرج مطلع الأسبوع، لكن فيراري أعلن أنه لن يتواجد داخل المضمار خلال الجولة الحادية عشرة من الموسم ، وذكر بيان لفيراري أمس لن يكون فريد موجودا في المضمار اليوم، لأنه اضطر للعودة إلى وطنه لأسباب شخصية، وسيحل نائب مدير الفريق جيروم دامبروسيو محله» ، وقدم فيراري أفضل أداء له في التجربة الرسمية السبت في موسم مخيب للآمال. حيث سينطلق شارل لوكلير ولويس هاميلتون من المركزين الثاني والرابع على الترتيب في النمسا .

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