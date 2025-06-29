دوري شجع فريقك بنادي نزوى يصل إلى الدور نصف النهائي

- الاتحاد الغربي يلتقي اليوم مع العروبة.. وغدا الصمود والنجوم

وصل دوري الهواة (شجع فريقك) بنادي نزوى، إلى مرحلته قبل النهائية، حيث صعدت فرق «النجوم والعروبة والاتحاد الغربي والصمود» إلى الدور نصف النهائي، والذي ستقام منافساته اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بنظام خروج المغلوب، وصعود الفريقين الفائزين إلى نهائي البطولة. صعود فريق النجوم إلى الدور نصف النهائي جاء على حساب فريق الصحوة بعد فوزه بنتيجة 2/‏1، سجل للنجوم اللاعب خلفان الرميضي، واللاعب أحمد الأغبري، فيما سجل للصحوة اللاعب مالك الشريقي، ونال اللاعب محمد الحراصي من فريق النجوم جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. وصعد فريق العروبة بعد فوزه على فريق الصقر بنتيجة 4/‏2، سجل أهداف العروبة كل من اللاعبين المنذر المنذري، وسعيد العمري (ثنائية)، وعبدالحميد المنذري، فيما سجل للصقر اللاعب محمد الفهدي وشهاب البوسعيدي، ونال اللاعب محمد الفهدي من فريق الصقر على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وفاز فريق الاتحاد الغربي على فريق وادي كلبوه بضربات الترجيح، بعد نهاية شوطي المباراة بنتيجة 2/‏2، سجل للاتحاد الغربي كل من اللاعب قاسم المغيري، وبدر الإسماعيلي، وسجل لوادي كلبوه اللاعب محمود المغيري بالخطأ في مرماه، واللاعب مازن الحارثي، وقد ابتسمت ركلات الترجيح لفريق الاتحاد الغربي بعد نجاحه في 5 تسديدات ناجحة مقابل 4 لفريق وادي كلبوه، ونال اللاعب بدر الإسماعيلي على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. وفاز فريق الصمود على فريق النصر بنتيجة 3/‏0، أحرز أهداف فريق الصمود كل من اللاعبين محمد الراشدي ونجيب الراشدي وعبدالمجيد السالمي، وقد نال اللاعب عبدالمجيد السالمي جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. هذا وسيلتقي فريق الإتحاد الغربي مع فريق العروبة في الساعة 7:50 مساء اليوم على الملعب الرئيسي لنادي نزوى في غاف الشيخ، فيما يلتقي فريق النجوم وفريق الصمود الساعة 7:50 مساء غد الثلاثاء على ذات الملعب.