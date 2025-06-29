بعد رحلة حافلة بالعطاء والتميز الرياضي .. المدرب الوطني نجيب بن مظفر العبري فـي ذمة الله

كتب ـ مؤمن بن قلم الهنائي:

فقدت الساحة الرياضية المدرب الوطني نجيب بن مظفر بن محمد العبري، الذي وافاه الأجل المحتوم مساء أمس الأول بعد رحلة عطاء رياضية حافلة. يعد الراحل أحد الرياضيين الذين قدموا الكثير لكرة القدم فقد عرفته ملاعب نادي الحمراء وبهلاء لاعبا ومدربا والوسطى مدربا، حصل على الرخصة الدولية التدريبية للمستوى ( أ ) من الاتحاد العماني لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الآسيوي قبل عام ونصف.

رحلة مميزة

بدأ الراحل حياته الرياضية لاعبا في صفوف نادي الحمراء في المراحل السنية من عام 87 الى عام 90 وشارك مع منتخب المدارس على مستوى سلطنة عمان في العام 90 ومثل نادي الحمراء عام 1996 ثم لعب لنادي بهلاء عام 2002م كما لعب لفريق الوحدة التابع لنادي الحمراء في مختلف البطولات التي خاضها الفريق، وأيضا شارك مع الفرق العسكرية لاعبا لعدة مواسم وفي المجال التدريبي، بدأ التدريب في عام 2003 مع الفرق الأهلية بمختلف الفئات السنية ثم مدربا لفئة الناشئين بنادي الحمراء ولفئة الشباب عام 2007 ثم عمل مساعدا لمدرب الفريق الأول بنادي الحمراء أعوام 2008و2009 وعاد مجددا للعمل مع فئة الناشئين بالنادي، واستمر بعد ذلك مشواره التدريبي مع فريق الوحدة بنادي الحمراء لفئة الشباب ثم مع فريق الجازر بمحافظة الوسطى ومع فريق التعاون التابع لنادي الحمراء ثم مدربا للفريق الأولمبي بنادي بهلاء أعوام 2016و2017 واشرف على تدريب المرحلة السنية لفئة ( الشباب بنادي بهلاء) كما درب فريق تحت سن 17 سنه بنادي بهلاء. حصل في العام 2009 على الرخصة التدريبية للمستوى ( c) وفي العام 2014 حصل على المستوى التدريبي (B) كما حصل على المستوى الأول في الإعداد البدني لكرة القدم عام 2016م ولم يكن شغفه بلعبة كرة القدم وليد الصدفة فهو من أسرة رياضية فشقيقاه (علي وحمد) مثلا نادي الحمراء إلى جانب اهتمامه بحضور الدورات والمحاضرات التدريبية ومتابعة المباريات، وكذلك تواجده مع مدربين مختلفين ساهم في الارتقاء بمستواه الفني وقاد نادي بهلاء في آخر ثلاث مباريات بدوري عمانتل موسم 2023/‏2024م ثم نهائي (كأس الاتحاد العماني لكرة القدم في الموسم قبل الماضي) وكان طموحه واسعا بمواصلة مشواره التدريبي بجهد أكبر ليقود أحد فرق أندية الدرجة الأولى في سلطنة عمان إلا أن القدر لم يمهله ليرحل أبوشبيب تاركا ذكرى طيبة لدى رفاقه ومحبيه.