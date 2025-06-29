بطولة دوري الهواة «شجع فريقك» بنادي السلام تصل للدور قبل النهائي

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: وصلت منافسات بطولة دوري الهواة (شجع فريقك) لكرة القدم لعام 2025م الى الدور قبل النهائي بعد ان تأهلت فرق الطريف والوطن وأبوبقرة ومرير المطاريش، حيث شهدت مباريات دور ال8 منافسة قوية وحضورا جماهيريا. واسفرت نتائج المباريات عن تفوق فريق الطريف على حساب فريق الساحل بهدف نظيف احرزه اللاعب مازن سالم الكعبي من مجهود فردي في شوط المباراة الأول بعدها سعى فريق الساحل لتعديل النتيجة في عدة محاولات لكن يقظة مدافعي وحارس الطريف حالا دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز فريق الطريف 1/‏0 - وفي مباراة متوسطة فاز فريق ابوبقرة على حساب فريق الاتحاد بهدفين لهدف - الافضلية كانت لفريق ابوبقرة انتهى شوط المباراة الاول بتقدم فريق أبو بقرة بهدف السبق احرزه لاعبه عدنان الرقادي وفي الشوط الثاني تساوت الكفة ليتمكن الاتحاد من تعديل النتيجة في الشوط الثاني بهدف احرزه لاعبه علي الريسي ثم تبادل الفريقان الهجمات لتأتي الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء ويتمكن عدنان الرقادي من احراز الهدف الثاني والفوز لفريق ابوبقرة وبركلات الجزاء الترجيحية 1/‏4 تفوق فريق مرير المطاريش على فريق الشعب بعد مباراة جيدة من الطرفين ضاعت فيها العديد من الفرص السانحة للتهديف وانتزع فريق الوطن فوزا صعبا على حساب فريق الفرفارة بهدف احرزه عمر المسلمي من كرة بعيدة المدى ارسلها على يمين حارس الفرفارة سامي المقبالي بعدها سعى فريق الفرفارة للتعديل لكن الوقت لم يسعفه.

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