عبدالسلام الشكيلي يجدد تعاقده مع بهلاء وجهاز فني جديد للفريق الكروي

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: جددت إدارة نادي بهلاء تعاقدها مع اللاعب عبدالسلام الشكيلي هداف دوري عمانتل للموسم الماضي برصيد 13 هدفا موسما آخر لينهي اللاعب كل الأخبار التي تواردت للوسط الرياضي حول صفقة انتقاله لأحد أندية الدوري. وقال الشكيلي: سعيد بمواصلة اللعب لفريقي (بهلاء) وهو بيتي الثاني وأثمن مفاوضات الأندية الأخرى التي أبدت رغبتها في التعاقد معي ورغم العروض الجيدة إلا أنني رأيت إلتزامي للبقاء في بهلاء تقديرا وعرفانا لما قدمه هذا النادي لي من تشجيع ودعم معنوي وتسير الأمور بالنادي بشكل جيد و بيئة اللعب لبهلاء جاذبة في ظل الاستقرار الإداري وتواجد مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب والتعاقدات التي يعمل مجلس إدارة النادي على إبرامها مبكرا. وأشار أنه رهن إشارة الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني في حال تم إستدعاؤه للمعسكر القادم ولاشك أن تمثيل المنتخب في الإستحقاق العالمي حلم كل لاعب وحول فرصة منتخبنا لتجاوز مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال قال هداف دوري عمانتل نمتلك فرصة العمر للقبض على إحدى بطاقتي التأهل وكتيبة المنتخب والجهاز الفني يدركون أهمية هاتين المباراتين والجميع حريص على تعويض ما فات والفوز لتأكيد أحقية الأحمر العماني بالتواجد في هذا المحفل العالمي. من جانب تعلن إدارة نادي بهلاء خلال الأيام القادمة التشكيل الإداري والفني الجديد للفريق الأول بالنادي ويجري النادي الآن سلسلة من المفاوضات مع طاقم تدريبي وتعاقدات واسعة لمحترفين أجانب ولاعبين محليين وباشرت إدارة النادي خطوات البحث والتفاوض قبل أكثر بعيد انتهاء الموسم الكروي وحصول الفريق على وصافة كأس الاتحاد العماني لكرة القدم والمركز السابع في الدوري وكذلك حصول لاعبه عبدالسلام الشكيلي على لقب هداف الدوري.

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