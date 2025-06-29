الاتحاد العماني للرياضات المائية يكرم منتخب السباحة

بعد حصوله على المركز الأول فـي الألعاب الخليجية الشاطئية

احتفى الاتحاد العُماني للرياضات المائية، مساء أمس الأول بتكريم المنتخب الوطني للسباحة الطويلة تقديرًا للإنجاز الذي حققه المنتخب بحصوله على المراكز الأولى في منافسات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الشاطئية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «مسقط 2025»، التي استضافتها سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الماضي، كما شمل التكريم الجهات الداعمة والشركاء الذين كان لهم دور بارز في دعم مسيرة المنتخب، وأقيم الحفل برعاية قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لـ»نماء لخدمات المياه»، أمين صندوق اللجنة الأولمبية العُمانية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من رؤساء الأندية الرياضية.

وألقى الدكتور عوض بن سالم العجيلي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية، كلمة قال فيها: ارتأى الاتحاد العُماني للرياضات المائية إقامة حفل لتكريم السباحين الذين تألقوا في دورة الألعاب الشاطئية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «مسقط 2025»، وإيمانا منا بأهمية عنصر التحفيز المستمر والإعداد الأمثل للوصول بالمنتخب لمنصات التتويج من خلال إيجاد شغف عند الصغار للاهتمام باللعبة والتمثيل المشرف كذلك على المستوى الخارجي، وذلك تحقيقا لاستراتيجية الاتحاد التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، وبلا شك أننا لن نألو جهدا في سبيل نشر أكثر لهذه اللعبة لأهميتها، آملين كذلك في تفعيل أكبر للقطاع النسائي من خلال الخطة الموضوعة من رئيسة لجنة رياضة المرأة بالاتحاد العُماني للرياضات المائية السيدة رؤيا بنت سعيد البوسعيدية.

المحافظة على شغف اللاعبين

وأكد رئيس الاتحاد العُماني للرياضات المائية، أن الهدف من تكريم اللاعبين هو توفير بيئة تحفيزية تمكنهم من التميز والعطاء، وتحقيق نتائج مميزة على الصعيد الخارجي، لا سيما في ظل ضعف المشاركات والمسابقات المحلية وقلة عدد اللاعبين المؤهلين للمنتخب الوطني، وأوضح أن استراتيجية الاتحاد ترتكز بشكل أساسي في المحافظة على شغف اللاعبين وتشجيع الفئات السنية للاستمرار في ممارسة اللعبة وتطويرها، لضمان وجود قاعدة قوية ومتينة من اللاعبين في المستقبل، وأشار إلى أن التكريم يشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية الاتحاد على المدى القريب والبعيد، مع وجود رؤية واضحة لتحقيق أهداف كبرى، مثل الوصول إلى الأولمبياد بأي شكل من الأشكال.

وأضاف، أن الاتحاد يركز حاليًا على تفعيل كافة فرص النجاح من خلال اكتشاف النجوم وصناعة لاعبين مبدعين وبناء نجوم أولمبيين قادرين على رفع اسم سلطنة عُمان عاليًا، كما أكد الدكتور العجيلي أن السباحة العُمانية تحظى بمكانة جيدة على المستوى الإقليمي والخليجي، رغم التحديات التي تواجه اكتشاف المواهب على المستوى الدولي، وبين أن النتائج المتميزة للسباح العُماني أيمن القاسمي تعد دليلًا واضحًا على المستوى المميز للسباحة العُمانية.

وقال العجيلي إن البطولات الخليجية تعد محطات إعداد مهمة للمنتخبات الوطنية، إلى جانب تنظيم معسكرات تدريبية في دول عربية مثل مصر، التي توفر بيئة محفزة وملائمة لتطوير اللاعبين، وعن اهتمام الاتحاد بالفئات السنية، أوضح الدكتور العجيلي أن الاتحاد يعمل على تعزيز هذا الاهتمام استعدادًا للمستقبل، خاصة في ظل غياب دوري مستمر وقلة البطولات المحلية، وهو ما يعود بشكل رئيسي لمحدودية الإمكانيات لدى الأندية، وأشار إلى أن الرياضات الرئيسية مثل كرة القدم والطائرة وكرة اليد تحظى بدعم أكبر، مؤكدا سعي الاتحاد الدؤوب لتطوير السباحة وزيادة الاهتمام بها على مستوى سلطنة عُمان. وفيما يخص البطولات، أوضح الدكتور العجيلي أن الدورة الشاطئية الخليجية التي أقيمت في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى البطولة الخليجية القادمة في البحرين، تمثلان محطات مهمة ضمن مسيرة الإعداد، كما تأتي البطولة العربية في المغرب، والبطولة الشاطئية الآسيوية في الهند، وبطولة التضامن الإسلامي في السعودية، بالإضافة إلى جولات بطولات العالم في رومانيا وسنغافورة، كفرص مهمة لدعم ونشر رياضة السباحة.

وتطرق الدكتور العجيلي إلى أهمية المراحل السنية باعتبارها المنصة لاكتشاف نجوم المستقبل، مشيرًا إلى أن الاتحاد لاحظ ضعف الإقبال على مسابقات المراحل السنية داخل الأندية، لذلك يركز حاليًا على اختيار اللاعبين من خلال المراكز والأكاديميات التي تعمل بشكل جيد، والتي يشرف الاتحاد فنيا على بعضها، حيث تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين العُمانيين الصغار.

كما أشار إلى أن الاتحاد يسعى لإقامة شراكات مع الأندية المهتمة بالسباحة، رغم التحديات المالية التي تواجهها هذه الأندية، وأكد أن السباحة تعد لعبة تاريخية تعكس تراث سلطنة عُمان البحري العريق، متطلعًا لأن تكون سلطنة عُمان من بين الدول العربية الرائدة في هذا المجال. وختم الدكتور العجيلي حديثه بالإشارة إلى تعيين الاتحاد مؤخرًا مدربًا جزائريًا متخصصًا في تدريب الفئات الصغيرة في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وأوضح أن الإقبال على السباحة شهد تراجعًا خلال العامين الأخيرين بسبب توجه الكثيرين إلى الأكاديميات، مشددًا على أهمية التعاون مع هذه الأكاديميات للاستفادة من اللاعبين الموجودين بها وتعزيز تطور اللعبة. وأضاف: نقدم الشكر للمسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعمهم المستمر لتمكيننا من الوصول إلى الأهداف التي رسمها الاتحاد، والتي تم عرضها على الأندية في الجمعية العمومية الماضية.