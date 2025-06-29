الأهلي يتوج بطلا لكأس السوبر بنادي الرستاق

الرستاق ــ من سيف الغافري: «تصوير : مجلس الجماهير» تُوِّجَ فريق الأهلي بطلا لكأس السوبر بنادي الرستاق لعام ٢٠٢٥م بعد فوزه على فريق الغشب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي تحت رعاية أحمد بن عبدالله العويسي رئيس نادي الشباب بحضور هلال بن طالب البوسعيدي رئيس نادي الرستاق وعدد من رؤساء الفرق الأهلية التابعة للنادي وجمع غفير من جماهير الفريقين. انتهى الشوط الأول بتقدم الغشب بهدف وحيد سجله مصعب المعمري في الدقيقة (٢٤) بعد أداء متوسط من الفريقين ، وخلال الشوط الثاني تمكن نور سالمين القريني من تسجيل هدف التعادل لفريق الأهلي في الدقيقة (٤٦) بعد خطأ فادح من حارس الغشب ، وحاول كل فريق خطف هدف الفوز ولكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح ، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي خطف فريق الأهلي هدف الفوز في الوقت القاتل عن طريق نور سالمين القريني. أدار اللقاء الحكم سعيد المعمري وساعده سلطان العبري ومحمد الغافري وسيف الحمراشدي حكما رابعا. وعقب نهاية المباراة قام راعي المناسبة بتقليد لاعبي فريق الغشب الميداليات الفضية وقلد لاعبي فريق الأهلي بالميداليات الذهبية وتقدم قائد الفريق لاستلام كأس السوبر.

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