نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مرتضى منصور يطالب شيكابالا بالاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يري أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفارس الابيض لا بد أن يتخذ خطوة الاعتزال في الوقت الحالي.

وقال أحمد مرتضي خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "شيكابالا حقق كل بطولاته مع نادي الزمالك في عهد مرتضي منصور..وهو أحد أهم الاسماء في تاريخ الزمالك ".

ويضيف أحمد مرتضي:"شيكابالا لازم يعتزل..لاعب الكرة بيموت مرتين..مرة وقت الاعتزال ومرة في الحياة.. وعارفة أن الخطوة صعبة بس لا بد منها".

وأكمل مرتضي منصور:"ميدو شق طريقه في أكثر من مجال بعد الاعتزال..لازم شيكابالا يشوف المرحلة الجاية هيعمل ايه..مفيش لاعب بيستمر في الملاعب طول العمر".

