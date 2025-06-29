نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من المصري على انتقال لاعبه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن جميع لاعبين مصر يتمنون اللعب لصفوف الأهلي.

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أي لاعب في مصر لو سألته سيخبرك برغبته في اللعب للأهلي.

وأضاف: أحمد عيد أبلغنا برغبته في اللعب للنادي الأهلي، ولجنة التخطيط بالكامل لا تمانع من انتقال اللاعب للأهلي.

وأضاف: عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي.

وتابع: وافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل.

وأردف: نعمل على مشروع اكاديميات في جميع احياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط واتمنى ان يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري

