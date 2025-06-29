نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري: وافقنا على انتقال أحمد عيد للأهلي ولا نمانع في رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقف أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق.

وقال عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لغاية هذه اللحظة لم نحسم رحيل احمد عيد للاهلي، وكامل ابو علي علاقته كويسة مع جميع الاندية.

وأضاف: ليس لدينا اي ازمة في انتقال احمد عيد للاهلي واللاعب ابدى رغبته في الانتقال للاهلي واي لاعب في مصر يحلم بالانضمام للاهلي

وتابع: نعمل على مشروع اكاديميات في جميع احياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط واتمنى ان يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري

