نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع طارئ في الأهلي.. الخطيب يناقش مع ريبيرو مصير الفريق وصفقات الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التحضيرات للموسم الجديد ورغبة النادي الأهلي في تصحيح المسار بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم للأندية، يعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا حاسمًا اليوم الأحد مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمناقشة مجموعة من الملفات الجوهرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة الراهنة.

أولًا: تقييم المشاركة في كأس العالم للأندية

يأتي على رأس جدول الأعمال مناقشة التقرير الفني الذي أعده المدير الفني حول مشاركة الفريق في مونديال الأندية، والتي شهدت خروج الأهلي من الدور الأول، وهو ما أثار علامات استفهام عديدة.

وسيقدم ريبيرو تحليلًا فنيًا مفصلًا يتناول أبرز الإيجابيات والسلبيات، إلى جانب تفسير فني لأسباب الإخفاق في التقدم لأدوار متقدمة، والنتائج التي حققها الفريق مقارنة بالطموحات المنتظرة من المشاركة في هذا الحدث العالمي.

ثانيًا: الصفقات الصيفية وتدعيم الدفاع

الملف الثاني الذي سيحظى بأهمية كبيرة في الاجتماع يتعلق بالانتقالات الصيفية الجارية، إذ يسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المؤثرة، خاصة في الخط الخلفي.

ويُنتظر أن يعرض ريبيرو قائمة بالمراكز التي تحتاج إلى دعم فوري، مع التركيز على التعاقد مع ظهير أيسر يمتاز بالقدرات الدفاعية والهجومية، إلى جانب التعاقد مع لاعبين في قلب الدفاع لتعزيز العمق الدفاعي للفريق.

ثالثًا: ملف الراحلين عن الفريق

وسيناقش الاجتماع كذلك ملف اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف الفريق، سواء من خلال البيع النهائي أو الإعارة، وذلك بناءً على رؤية الجهاز الفني ومدى استفادة الفريق من خدماتهم في المرحلة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى وجود عدد من اللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خطط المدير الفني في الموسم الجديد، وبالتالي سيفتح الباب أمام انتقالهم لأندية أخرى.

رابعًا: معسكر الإعداد الخارجي

الملف الأخير المطروح للنقاش يتمثل في تحديد مكان إقامة معسكر الإعداد الخارجي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويدرس الجهاز الفني عددًا من الخيارات المطروحة، أبرزها: إسبانيا، ألمانيا، النمسا، بالإضافة إلى بعض الدول العربية مثل قطر أو الإمارات، على أن يُراعى في الاختيار جودة المنشآت التدريبية وتوفر مباريات ودية قوية تساهم في رفع جاهزية اللاعبين.

ويترقب جمهور الأهلي نتائج هذا الاجتماع الهام، الذي من المنتظر أن يكون له تأثير كبير على شكل الفريق في الموسم المقبل، سواء على مستوى التعاقدات أو خطة الإعداد الفني والبدني.