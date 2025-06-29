الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل نادي الزمالك خطواته الجادة لإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاقة قوية في موسم 2025، وفي ظل سعي الإدارة لتلبية طموحات الجماهير واستعادة مكانة القلعة البيضاء، دخل النادي في مفاوضات متقدمة لضم ثلاثي مميز من نادي فاركو، والصفقة المرتقبة تمثل واحدة من أبرز تحركات الميركاتو الصيفي، وتُظهر بوضوح رغبة الزمالك في تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على صناعة الفارق داخل الملعب، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل الصفقة وقيمتها وأهدافها ضمن خطة التطوير الشاملة التي يقودها النادي.

مفاجأة القرن.. الزمالك يقترب من ضم ثلاثي فاركو مقابل 100 مليون جنيه

في إطار خطة نادي الزمالك لإعادة بناء الفريق استعدادًا لموسم 2025، اقتربت الإدارة من حسم واحدة من أقوى صفقات الصيف.

تفاصيل الصفقة

الزمالك اقترب من ضم ثلاثي فاركو: ياسين مرعي، عمرو ناصر، وأحمد شريف.

الصفقة الثلاثية من المنتظر أن تضيف قوة كبيرة للتشكيل الأبيض.

القيمة الإجمالية للصفقة تقدر بـ 100 مليون جنيه.

أهداف الصفقة

دعم فني في مراكز متعددة حسب احتياجات الجهاز الفني.

تعزيز عمق وقوة التشكيلة الأساسية والاحتياطية.

استعادة الهيبة وتحقيق طموحات الجماهير.

تحت المراجعة الفنية

النادي في انتظار موافقة المدرب الجديد قبل الإعلان الرسمي لضمان الانسجام الفني.

خطة تطوير شاملة

الصفقة جزء من مشروع تطوير يقوده المدير الرياضي جون إدوارد.

إشراف مباشر من رئيس النادي حسين لبيب لبناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.