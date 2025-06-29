الارشيف / الرياضة

المصري: وافقنا علي انتقال احمد عيد للاهلي ولا نمانع في رحيله

0 نشر
0 تبليغ

المصري: وافقنا علي انتقال احمد عيد للاهلي ولا نمانع في رحيله

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري: وافقنا علي انتقال احمد عيد للاهلي ولا نمانع في رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط  بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقف أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق.

المصري: وافقنا علي انتقال احمد عيد للاهلي ولا نمانع في رحيله

وقال عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لغاية هذه اللحظة لم نحسم رحيل احمد عيد للاهلي، وكامل ابو علي علاقته كويسة مع جميع الاندية.

وأضاف: ليس لدينا اي ازمة في انتقال احمد عيد للاهلي واللاعب ابدى رغبته في الانتقال للاهلي واي لاعب في مصر يحلم بالانضمام للأهلي.

وتابع: نعمل على مشروع اكاديميات في جميع احياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط واتمنى ان يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا