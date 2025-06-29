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أحمد جودة - القاهرة - كشف ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقف أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق.

المصري: وافقنا علي انتقال احمد عيد للاهلي ولا نمانع في رحيله

وقال عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لغاية هذه اللحظة لم نحسم رحيل احمد عيد للاهلي، وكامل ابو علي علاقته كويسة مع جميع الاندية.

وأضاف: ليس لدينا اي ازمة في انتقال احمد عيد للاهلي واللاعب ابدى رغبته في الانتقال للاهلي واي لاعب في مصر يحلم بالانضمام للأهلي.

وتابع: نعمل على مشروع اكاديميات في جميع احياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط واتمنى ان يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري