نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مازالت المنافسة مشتعلة بين الفرق الكبرى ويبحث محبي الكرة العربية والعالمية عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات اليوم الأحد
- باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي 7:00.
- بايرن ميونخ ضد فلامينجو 11:00.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد
يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.
- 1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر
- 2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي
- 3- اختيار القمر الصناعي نايل سات
- 4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)
- 5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn
- 6- الضغط على زر حفظ.
وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:
- 1- التردد: 12054
- 2- الاستقطاب: رأسي
- 3- معدل الترميز: 29900
- 4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4