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مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت المنافسة مشتعلة بين الفرق الكبرى ويبحث محبي الكرة العربية والعالمية عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

  • باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي 7:00.
  • بايرن ميونخ ضد فلامينجو 11:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

  • 1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر
  • 2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي
  • 3- اختيار القمر الصناعي نايل سات
  • 4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)
  • 5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn
  • 6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

  • 1- التردد: 12054
  • 2- الاستقطاب: رأسي
  • 3- معدل الترميز: 29900
  • 4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
     
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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