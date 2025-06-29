نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت المنافسة مشتعلة بين الفرق الكبرى ويبحث محبي الكرة العربية والعالمية عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي 7:00.

بايرن ميونخ ضد فلامينجو 11:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي: